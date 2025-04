Ο Ντόντσιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του όταν είδε το αφιερωματικό video που του ετοίμασαν οι Μάβερικς.

Σαν αντίπαλος επέστρεψε στο Ντάλας ο Λούκα Ντόντσιτς και αποθεώθηκε από τον κόσμο στο γήπεδο που δεν ξέχασε την προσφορά του στην ομάδα. Ο Σλοβένος έζησε όμορφες στιγμές και ήταν ηγέτης των Μάβερικς όλα αυτά τα χρόνια, οδηγώντας τους πέρυσι στους τελικούς του ΝΒΑ.

Πριν το τζάμπολ του ματς με τους Λέικερς, οι Μάβερικς ετοίμασαν ένα όμορφο αφιερωματικό video για τον Λούκα, ο οποίος μόλις το είδε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του σε μια όμορφη στιγμή.

Δείτε τι έγινε

Luka went through all the feels during Mavs intro 😥



(via @JonahJavad)pic.twitter.com/W441yMm8m2