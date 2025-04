Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν στη νίκη κόντρα στους Χιτ. Μεταξύ άλλων μοίρασε μία τρομερή ασίστ.

Οι Μιλγουόκι Μπακς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα από την έδρα των Μαϊάμι Χιτ με 121-115, σε ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην παράταση και είχε ως μεγάλο σταρ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak, μεταξύ άλλων μοίρασε και μία τρομερή ασίστ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όταν ενώ ήταν κλεισμένος από την άμυνα των γηπεδούχων, θύμισε...Νίκολα Γιόκιτς και βρήκε την πάσα στον Ράιαν Ρόλινς που ήταν εύστοχος για τρεις πόντους.

Incredible pass from Giannis to Ryan for three. pic.twitter.com/e67Uy7oDOW