Ο Κέβιν Ντουράντ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι των Σανς με τους Ρόκετς και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες αυτός να ήταν ο τελευταίος του αγώνας με τα χρώματα της ομάδας του Φοίνιξ.

Οι Σανς γνώρισαν βαριά ήττα από τους Ρόκετς στο Φοίνιξ με σκορ 148-109, χάνοντας ακόμα περισσότερο έδαφος στη μάχη για το πλασάρισμα τους στην πρώτη 10άδα της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ.

Ωστόσο τα αρνητικά νέα για τους «ήλιους» δεν σταμάτησαν εκεί καθώς είδαν τον Κέβιν Ντουράντ στο 5ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου να πατάει πάνω στο πόδι του Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με αποτέλεσμα να γυρίσει το πόδι του και να αποχωρεί τραυματίας.

Σανς - Ρόκετς 109-148: Βαριά ήττα και τραυματισμός Ντουράντ

Σε περίπτωση που το διάστρεμμα είναι πρώτου βαθμού ο Ντουράντ ενδέχεται να χάσει από μια έως δύο εβδομάδες ενώ αν ο τραυματισμός που υπέστη ο βετεράνος φόργουορντ είναι δευτέρου βαθμού, τότε θα χρειαστεί να απουσιάσει από τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Σε περίπτωση που επαληθευτεί το χειρότερο σενάριο και δεδομένου ότι υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ο Ντουράντ να αποχωρήσει από την Αριζόνα το προσεχές καλοκαίρι παρά το συμβόλαιο του, τότε ίσως ο 36χρονος χαρισματικός σκόρερ έδωσε τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα των Σανς και παράλληλα τον τελευταίο για τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ.

Ο KD φέτος έχει αγωνιστεί σε 62 αγώνες έχοντας κατά μέσο όρο 26,6 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1,2 μπλοκ και 0,8 κλεψίματα εκτελώντας παράλληλα με 53% από το δίποντο και 43% από το τρίποντο.

