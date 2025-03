Μπέβερλι για Μπρόνι Τζέιμς: «Θυμίζει τον εαυτό μου» (vid)

Ο Πάτρικ Μπέβερλι σύγκρινε τον εαυτό του με τον Μπρόνι Τζέιμς εξηγώντας ότι και η δική του καριέρα ξεκίνησε με πανομοιότυπο τρόπο.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι που είχε φέτος ευρωπαϊκή εμπειρία στην Χάποελ Τελ Αβίβ, μιλώντας στο προσωπικό του «podcast», έκανε ειδική αναφορά στον Μπρόνι Τζέιμς.

Συγκεκριμένα γύρισε τον χρόνο πίσω και δη στα πρώτα χρόνια της καριεέρας του στο NBA και συνέκρινε τον γιο του Λεμπρόν με τον εαυτό του.

«Μπαίνει όταν οι Λέικερς κερδίζουν 20 πόντους. Παίζει καλά στα λεπτά που βρίσκεται στο παρκέ και έτσι του δίνεται η δυνατότητα να αγωνιστεί και στο επόμενο παιχνίδι. Θυμίζει πολύ τον εαυτό μου. Έμπαινα μέσα για να παίξω άμυνα. Δεν θυμάμαι αν ήμουν η δεύτερη ή η τρίτη αλλαγή αλλά σ' ένα ματς ευστόχησα σ' ένα τρίποντο, στη συνέχεια σκόραρε με layup και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι ξεκίνησα βασικός» ήταν τα λόγια του Μπέβερλι, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων.

«Ταιριάζει το στυλ παιχνιδιού μας. Και στο μέγεθός μας μπορούμε να πιέσουμε πολύ στην μπάλα, να παίξουμε μακριά από τη μπάλα, να πάρουμε spot up τρίποντα, να ελέγξουμε τον ρυθμό αλλά και να τρέξουμε στο transition» και κατέληξε: «Όταν ήμουν στην G-League είχα κατά μέσο όρο 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Η G-League είναι τρομερά εύκολη. Όπως είναι και για εκείνον τώρα».

