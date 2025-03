Ο Ντεσμόντ Μπέιν παραδέχτηκε το λάθος του στο «επεισόδιο» που είχε με τον Σάντι Αλντάμα λέγοντας ότι δεν έπρεπε να αντιδράσει κατ' αυτόν τον τρόπο.

Την περασμένη Τρίτη και πιο συγκεκριμένα στο περιθώριο του αγώνα Τζαζ - Γκρίζλις όπου το Μέμφις επικράτησε εύκολα με 140-103, ένα επεισόδιο έλαβε χώρα στον πάγκο του Μέμφις, όταν και «άναψαν» τα αίματα μεταξύ του Ντεσμόντ Μπέιν και Σάντι Αλντάμα, με τον πρώτο να σπρώχνει τον Ισπανό.

Ο Μπέιν εμφανίστηκε μετανιωμένος γι' αυτήν την κίνηση λέγοντας ότι «προσπαθούσαμε να ωθήσουμε ο ένας τον άλλον να γίνουμε καλύτεροι. Πιθανόν να το παρατράβηξα. Αγαπώ τον Σάντι. Είχε έρθει στον γάμο μου. Θα πάω εγώ στον δικό του. Στη συνέχεια καθίσαμε και μιλήσαμε στον πάγκο, ενώ αγκαλιαστήκαμε στα αποδυτήρια. Τα πάντα είναι μια χαρά».

Φέτος ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποιεί πολύ καλή χρονιά έχοντας κατά μέσο όρο 18.9 πόντους, 5.5 ασίστ, 6.1 ριμπάουντ και 1.2 κλεψίματα ανά 31:42 λεπτά συμμετοχής.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει

Desmond Bane trying to beat up his own teammate 😭💀 pic.twitter.com/Hr2iIMF9ub