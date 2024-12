Οι Μέμφις Γκρίζλις μετά από την καταστροφική, από πολλές απόψεις, περσινή τους σεζόν, έχουν επιστρέψει φέτος με... άγριες διαθέσεις και αυτό αποτυπώνεται τόσο στο παρκέ όσο και στους αριθμούς.

Η άφιξη του Τζα Μοράντ στον κόσμο του NBA μαζί με τη νέα φουρνιά των Μέμφις Γκρίζλις το 2019 δημιούργησε με το «καλημέρα» θετική εντύπωση στους φίλους του μπάσκετ, με την μέχρι τώρα πορεία τους να κρίνεται τουλάχιστον... συμπαθητική.

Με τον Τέιλορ Τζένκινς στο τιμόνι από το 2019, οι νεανικές «αρκούδες» κατάφεραν γρήγορα να κερδίσουν το σεβασμό της λίγκας, σκαρφαλώνοντας μάλιστα στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα της δυτικής περιφέρειας τόσο το 2022 όσο και το 2023 με ρεκόρ 56-26 και 51-31 αντίστοιχα.

Ωστόσο άπαντες στην πόλη του Τενεσί θέλουν να ξεχάσουν την περσινή σεζόν η οποία εξελίχθηκε εφιαλτικά για τον οργανισμό των Γκρίζλις.

Φέτος, παρότι ακόμα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τραυματισμών, έχουν ανακτήσει τη σπιρτάδα τους, βάζουν το ένα καλάθι μετά το άλλο και έχουν μετατραπεί από τη χειρότερη επιθετικά ομάδα του ΝΒΑ στη καλύτερη μέσα σε μόλις λίγους μήνες.

Πέρυσι η ομάδα του Μέμφις κατέγραψε πολλά αρνητικά ρεκόρ. Ολοκλήρωσε τη σεζόν με ρεκόρ 27-55, τερματίζοντας στη 13η θέση της δυτικής περιφέρειας.

Όσο και αν προσπαθούσε ο coach Τζένκινς να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, τίποτα δεν πήγαινε καλά για την ομάδα του για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ο ηγέτης και απόλυτος σταρ των Γκρίζλις, Τζα Μοράντ, μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για τους πλέον ακατάλληλους λόγους.

Όλα ξεκίνησαν από τα περίφημα δύο βίντεο που έδειχναν το νεαρό γκαρντ να κρατά ένα όπλο κάτι που υποχρέωσε τη λίγκα να του επιβάλει ποινή αποκλεισμού για 25 αγώνες στο ξεκίνημα της σεζόν 2023-2024.

Αφότου εξέτισε την ποινή του, αγωνίστηκε σε μόλις 9 ματς, στα οποία παρεμπιπτόντως ήταν εκθαμβωτικός και τραυματίστηκε, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν.

Οι τραυματισμοί την περασμένη σεζόν δεν σταμάτησαν εκεί για τους Γκρίζλις. Η ομάδα του Μέμφις αναγκάστηκε να συμπεριλάβει συνολικά 34 διαφορετικούς παίκτες στο ρόστερ της προκειμένου να συμπληρώνει στον εκάστοτε αγώνα τον ελάχιστον αριθμό διαθέσιμων παικτών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος αριθμός αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Μάλιστα στις 4 Φεβρουαρίου του 2024 η ομάδα του Τέιλορ Τζένκινς παρατάχθηκε κόντρα στους μετέπειτα πρωταθλητές Σέλιτκς με μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους (!) με τους έξι από αυτούς να έχουν ημιεπαγγελματικά συμβόλαια.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με το Μέμφις να φιγουράρει στα χαμηλά της βαθμολογίας, με την επιθετική του συγκομιδή να βρίσκει... πάτο (30η επίθεση). Με το χειρότερο ποσοστό ευστοχίας σε όλη τη λίγκα (30η), με αμέτρητα λάθη (26η) και τεράστια αδυναμία στο κομμάτι των ριμπάουντ (30η) έκλεισε μια σεζόν που έβαλε τη λέξη «αλλαγή» στο προσκήνιο ενόψει της επόμενης σεζόν.

GRIZZLIES’ SCORING SURGE: FROM WORST TO FIRST



Last season, the Grizzlies finished 13th in the West, averaging a league-low 105.8 points per game.



This season? They lead the NBA in scoring (122.1 ppg) and boast a 17-8 record, tied for second in the West after winning nine of… pic.twitter.com/grLabYF2Ym