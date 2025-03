Οι Γουόριορς θα πορευτούν χωρίς τον Γκάρι Πέιτον το επόμενο διάστημα.

Σημαντική απουσία για τους Γουόριορς σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι της σεζόν, αφού η ομάδα του Κέρ θέλει να κλειδώσει την έκτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα play off.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, ο Γκάρι Πειτον αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αριστερό αντίχειρα και έτσι θα μείνει στα... πιτς επ'αόριστον. Ένας περιφερειακός που δίνει λύσεις στο rotation του Κερ. Εξαιρετικός αμυντικός.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 58 ματς και μετρά 6.6 πόντους και 3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Σουτάρει με το 58.5% εντός παιδιάς.

Golden State Warriors G/F Gary Payton II has sustained a torn ligament in his left thumb and will be out for an indefinite period, sources tell ESPN. Brutal blow to the Warriors’ rotation. pic.twitter.com/wfiq0pa1vm