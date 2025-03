O Nίκολα Γιόκιτς τρέλανε κόσμο κόντρα στους Μπακς και η ασίστ είναι υποψήφια για πάσα της χρονιάς.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο Νίκολα Γιόκιτς είναι ο κορυφαίος ψηλός πασέρ στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικότερα ένας από τους καλύτερους στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο τρόπος που διαβάζει το παιχνίδι θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια. Ο Joker τρέλανε κόσμο και κόντρα στους Μπακς, στη νίκη του Ντένβερ. Ο Σέρβος βρήκε μια ασύλληπτη no look ασίστ τον Γκόρντον που δεν δυσκολεύτηκε να καρφώσει.

Απολαύστε

JOKIC DIME OF THE YEAR???! 😱😱



ARE YOU KIDDING ME. pic.twitter.com/hyYEnin3XS