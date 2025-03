Ο Στέφεν Κάρι γλίτωσε τα χειρότερα μετά τον άσχημο τραυματισμό του στο ματς με τους Τορόντο Ράπτορς, αποκομίζοντας μια θλάση στην περιοχή της λεκάνης. Λήξη συναγερμού στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Η νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επί των Τορόντο Ράπτορς με 117-114 τα ξημερώματα του Σαββάτου (22/3) για το NBA πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω του τραυματισμού του Στέφεν Κάρι.

Ο ηγέτης των Γουόριορς προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη ανησυχία για την κατάστασή του, όμως ο ίδιος εν τέλει απέφυγε τα χειρότερα. Αποκομίζοντας απλά μια θλάση στην περιοχή της λεκάνης, ο 36χρονος γκαρντ δεν υπέστη κάποια δομική ζημιά και έτσι θα παραμείνει στα «πιτς» μονάχα για μερικές ημέρες.

Έτσι, σημειώθηκε λήξη συναγερμού στις τάξεις των «πολεμιστών» οι οποίοι θα πορευτούν για ένα μικρό διάστημα χωρίς τον κατά τεκμήριο κορυφαίο σουτέρ όλων των εποχών.

MRI on Warriors star Stephen Curry’s pelvic area confirmed a contusion and no structural damage, sources tell ESPN. Curry is expected to miss the start of Golden State's six-game road trip, beginning Saturday in Atlanta, as he receives treatment over the next few days. pic.twitter.com/J9iZoIurBl