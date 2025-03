Ο Τζο Ινγκλς ξεκίνησε βασικός για να τον δει ο γιος του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού (vid)

Ο προπονητής των Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς, ξεκίνησε στη βασική πεντάδα της Μινεσότα κόντρα στους Πέλικανς τον Τζο Ινγκλς ώστε να τον δει ο γιος του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Ο Τζο Ινγκλς άρχισε στη βασική πεντάδα της Μινεσότα απέναντι στους Πέλικανς για έναν πολύ ιδιαίτερο λόγο.

Το ένα από τα τρία του παιδιά του Αυστραλού φόργουορντ, ο μικρός Τζέικομπ, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και στον προηγούμενο αγώνα των Τίμπεργουλβς κόντρα στους Τζαζ, κατόρθωσε για πρώτη φορά να μείνει στο γήπεδο από την αρχή έως το τέλος ωστόσο ο πατέρας του δεν αγωνίστηκε.

Αυτή τη φορά, ο Ινγκλς ξεκίνησε βασικός για να προλάβει να τον δει ο Τζέικομπ να αγωνίζεται, σε μια κίνηση που ξεπερνά το μπάσκετ! Εν τέλει, έμεινε στο παρκέ για 6:10 μοιράζοντας μια ασίστ ενώ άρχισε σε πεντάδα αγώνα στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από τις 30 Ιανουαρίου 2022.

This Joe Ingles story 🥹



Joe's wife, Renae, and their 3 kids are in town. Last week, their son Jacob, who is autistic, made it through his first ever NBA game in-arena. But Joe didn't play...



Tonight, Chris Finch started Ingles to make sure Jacob could see his dad play 🫶 pic.twitter.com/fKrHuFTNEi