Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ κάνει αδιανόητα πράγματα φέτος στο σκοράρισμα.

Τη σεζόν της ζωής του κάνει ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδηγώντας τους Θάντερ στην κορυφή της Ανατολής. Η Οκλαχόμα κάνει παρέλαση στην περιφέρεια και θα πάρει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα play off, τουλάχιστον όσον αφορά την Δύση.

Ο SGA πραγματοποιεί απίθανη σεζόν και μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς δίνουν μάχη για το βραβείο του MVP. Ίσως η πιο αμφίρροπη κόντρα των τελευταίων ετών για το συγκεκριμένο βραβείο.

Ο Καναδός σταρ έχει καλύτερο μέσο όρο πόντων από ότι είχαν ποτέ οι Ράσελ Γουέστμπρουκ και Κέβιν Ντουράντ σε μια σεζόν. Ο Αλεξάντερ είναι στους 33 πόντους ανά ματς, ενώ ο Ντουράντ είχε 32 το 2014, με τον Γουέστμπρουκ να μετρά 31.6 το 2017. Τι κάνεις ρε Σάι!

SGA is currently averaging MORE PPG than Kevin Durant and Russell Westbrook ever did with the Thunder ⚡️



🔶 '25 Gilgeous-Alexander: 33.0 PPG

🔶 '14 Durant: 32.0 PPG

🔶 '17 Westbrook: 31.6 PPG



A legend in the making ⭐️ pic.twitter.com/bYfZRkTjZI