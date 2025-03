Ο Ζάιον Γουίλιαμσον αναμένεται να έχει πολλούς... μνηστήρες το καλοκαίρι που έρχεται.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ, αλλά δεν έχει καταφέρει να φτάσει εκεί όπου μπορούσε και εξαιτίας των αρκετών τραυματισμών του. Ακόμα και έτσι όμως το όνομα του Ζάιον Γουίλιαμσον έχει πέραση στην... πιάτσα της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Σύμφωνα με τoν Tim Mcmahon του ESPN, πολλές ομάδες αναμένεται να κάνουν κίνηση για την απόκτηση του, αν η Νέα Ορλεάνη αποφασίσει να τον παραχωρήσει με ανταλλαγή το καλοκαίρι του 2025.

Φέτος ο Αμερικανός φόργουορντ μετρά 24.2 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ κατά μέσο όρο, αλλά η ομάδα του έχει χάσει το... τρένο του play in στη Δύση και πρέπει να πάρει γεναίες αποφάσεις για το μέλλον, αφού και ο Ίνγκραμ πήγε στο Τορόντο.

REPORT: Several teams are expected to make a run after Zion Williamson this summer, per @espn_macmahon pic.twitter.com/hGt1cW95bK