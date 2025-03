Οι Γουόριορς πραγματοποιούν μια πολύ περίεργη σεζόν σαν... τρενάκι του τρόμου που τώρα είναι στα πάνω του.

Μια απρόβλεπτη ομάδα δείχνει από την αρχή της σεζόν το Γκόλντεν Στέιτ. Οι Γουόριορς πραγματοποιούν μια σεζόν rollercoaster, αφού ξεκίνησαν με το εντυπωσιακό 12-3, αφού οι Κάρι και Χιλντ έκαναν σπουδαία πράγματα στο παρκέ.

Στη συνέχεια πέρασαν μια περίοδο αμφισβήτησης και δυσκολεύτηκαν αρκετά, έχοντας 13 νίκες και 23 ήττες στα επόμενα 26 ματς τους. Για να έρθει η σπουδαία προσθήκη του Μπάτλερ και να αλλάξει όλα.

Από τις 8 Φλεβάρη έχουν και το καλύτερο ρεκόρ στη Δύση, αφού βρίσκονται στις 13 νίκες και στη μόλις μια ήττα όταν ο πρώην ηγέτης του Μαϊάμι πατά στο παρκέ. Πάντως το δίδυμο Κάρι-Μπάτλερ υπόσχεται σπουδαία πράγματα στα play off.

