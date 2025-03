Νέα μεγάλη ατυχία για τους Σαν Αντόνιο Σπερς οι οποίοι μετά τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, χάνουν και τον ΝτεΆαρον Φοξ για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν λόγω χειρουργείου.

Τα προβλήματα δεν έχουν σταματημό για τους Σαν Αντόνιο Σπερς οι οποίοι θα αναγκαστούν να πορευτούν στο υπόλοιπο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου δίχως τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα αλλά και τον ΝτεΆαρον Φοξ πλέον.

Ο 27χρονος γκαρντ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω προβλήματος που αντιμετωπίζει στον τένοντα του μικρού δαχτύλου του αριστερού χεριού, όπερ και σημαίνει πως τίθεται νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν. Υπενθυμίζεται ότι ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα έχει τεθεί επίσης εκτός λόγω θρόμβου στον ώμο.

Ο Φοξ έγινε ανταλλαγή από τους Κινγκς στους Σπερς τον περασμένο Φεβρουάριο και πρόλαβε να αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια στο NBA με τη φανέλα των Τεξανών, μετρώντας κατά μέσο όρο 19.7 πόντους, 44.6% στα σουτ εντός πεδιάς, 27.4% στο τρίποντο, 81.9% στις βολές, 4.3 ριμπάουντ, 6.8 ασίστ, 2.4 λάθη και 1.5 κλέψιμο ανά 34 λεπτά συμμετοχής.

San Antonio Spurs star De'Aaron Fox will undergo season-ending surgery on Tuesday for tendon damage in his left pinkie, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W20JJB7ZdZ