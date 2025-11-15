NBA: Ο Γουεμπανιάμα έκανε μόνος του alley-oop κάρφωμα και η επική αντίδραση του Κάρι!
Οι Γουόριος «πάτησαν» ξανά τους Σπερς επικρατώντας με 109-108, κάνοντας το 2-0 στο NBA Cup ενώ ο Στεφ Κάρι έδωσε άλλη μία παράσταση απέναντι στον εξωγήινο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.
Ωστόσο ένα από τα highlights της αναμέτρησης το προσέφερε ο Γουέμπι κερδίζοντας και την επική αντίδραση από τον σταρ των «πολεμιστών». Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Σπερς έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως δεν χρειάζεται καμία βοήθεια και μπορεί μόνος του να κάνει τα... μαγικά του στο παρκέ.
Έτσι προχώρησε σε ένα εξωπραγματικό alley-oop κάρφωμα σερβίροντας την πάσα ο ίδιος στον εαυτό του! Ο Κάρι που είδε τη φάση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του έμεινε άναυδος και αντέδρασε χαμογελώντας μπροστά σε αυτό το θαύμα της φύσης και του κορυφαίου μπασκετικού ταλέντου.
Δείτε τη φάση
EVERY ANGLE OF WEMBY'S OFF THE GLASS ALLEY-OOP 👀— NBA (@NBA) November 15, 2025
🏆 GSW-SAS • West Group C
📺 @emirates NBA Cup on Prime: https://t.co/HK08a5eK92 https://t.co/mGjyQLSqTz pic.twitter.com/Ke9cO0qNUV
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.