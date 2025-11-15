NBA: Ο Γουεμπανιάμα έκανε μόνος του alley-oop κάρφωμα και η επική αντίδραση του Κάρι!

Ευτυχία Οικονομίδου
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα άφησε άναυδο τον Στεφ Κάρι με το τρομερό alley-oop κάρφωμά του και η αντίδραση του σταρ των Γουόριορς ήταν... έπος!

Οι Γουόριος «πάτησαν» ξανά τους Σπερς επικρατώντας με 109-108, κάνοντας το 2-0 στο NBA Cup ενώ ο Στεφ Κάρι έδωσε άλλη μία παράσταση απέναντι στον εξωγήινο Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ωστόσο ένα από τα highlights της αναμέτρησης το προσέφερε ο Γουέμπι κερδίζοντας και την επική αντίδραση από τον σταρ των «πολεμιστών». Συγκεκριμένα, ο σέντερ των Σπερς έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές πως δεν χρειάζεται καμία βοήθεια και μπορεί μόνος του να κάνει τα... μαγικά του στο παρκέ.

Έτσι προχώρησε σε ένα εξωπραγματικό alley-oop κάρφωμα σερβίροντας την πάσα ο ίδιος στον εαυτό του! Ο Κάρι που είδε τη φάση να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια του έμεινε άναυδος και αντέδρασε χαμογελώντας μπροστά σε αυτό το θαύμα της φύσης και του κορυφαίου μπασκετικού ταλέντου.

