Απολαύστε το τρίποντο του Μπρίτζες κόντρα στους Μπλέιζερς στην παράταση που χάρισε τη νίκη στη Νέα Υόρκη.

Είναι ένας ironman του ΝBA και παίζει ασταμάτητα εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που πάτησε το πόδι του στα γήπεδα της λίγκας. Ο Μάικαλ Μπρίτζες έγινε και clutch στην αναμέτρηση των Νικς με τους Μπλέιζερς.

Η Νέα Υόρκη ήταν πίσω στο σκορ με 113-111 λίγο πριν το τέλος της παράτασης, αλλά ο Μπρίτζες ανέλαβε δράση. Με buzzer beater τρίποντο από την κορυφή χάρισε μια σπουδαία νίκη στην ομάδα του στο έξτρα πεντάλεπτο. Σε ένα ματς που είχε 33 πόντους.

Τα έκανε όλα για το διπλό των Νικς

