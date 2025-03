Ο Μπρίτζες με τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης χάρισε τη νίκη στους Νικς, οι οποίοι επικράτησαν με 114-113 των Μπλέιζερς.

Τα χρειάστηκαν μέσα στο Πόρτλαντ οι Νικς και δυσκολεύτηκαν πολύ. Ο Χέντερσον με δύο βολές έστειλε το ματς στην παράταση, όμως εκεί μίλησε ο Μπριτζες που με τριποντο στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με 114-113.

Με αυτόν τον τρόπο η Νέα Υόρκη πήγε στο 41-23, ρίχνοντας στο 28-38 τους Μπλέιζερς. Ο Μπρίτζες είχε 33 πόντους, ο Ανουνόμπι πρόσθεσε 23 πόντους και ο Τάουνς έμεινε στους 21. Δεν έπαιξε ο Μπράνσον.

Στον αντίποδα ο Αβτνίγια είχε 27 πόντους με 15 ριμπάουντ, ο Χέντερσον μέτρησε 30 πόντους και ο Χαρπ τελείωσε με 21 πόντους αλλά και 9 ριμπάουντ

MIKAL BRIDGES, ARE YOU SERIOUS!!?



33 POINTS AND THE GAME-WINNING TREY 😤 pic.twitter.com/7iubWATP1Q