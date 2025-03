Οι Τίμπεργουλβς άλωσαν το Ντένβερ με 115-95 δείχνοντας τα δόντια τους σε μια δύσκολη έδρα.

Διπλό-δήλωση για τη Μινεσότα μέσα στο Ντένβερ. Οι Τίμπεργουλβς επικράτησαν με το εντυπωσιακό 115-95 και έτσι ανέβηκαν στο 37-29 προσπαθώντας να προλάβουν την πρώτη εξάδα και την απευθείας είσοδο στα play off.

Oι Νάγκετς έπεσαν στο 42-24 και είναι στη δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας. Από την πλευρά των νικητών ο Ραντλ είχε 25 πόντους με 4 ριμπάουντ, ενώ ο Έντουαρντς μέτρησε 29 πόντους και 6 ασίστ.

Για το Ντένβερ δεν έφτασε ο Γιόκιτς που είχε 34 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασιστ. Στους 19 πόντους σταμάτησε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ.

