Ο GM των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, φαίνεται ως θέλει στο πλάι του Καϊρί Ίρβινγκ και του Άντονι Ντέιβις τον Κέβιν Ντουράντ!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμ Έιμικ του The Athletic, ο GM των Ντάλας Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, θέλει να πραγματοποιήσει μία ακόμη μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, θέλει να προσθέσει στο πλάι του Άντονι Ντέιβις και του Καϊρί Ίρβινγκ τον Κέβιν Ντουράντ! Η ομάδα από το Τέξας ακόμα προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ του trade με το οποίο η «σημαία» της, Λούκα Ντόντσιτς έφυγε και πήγε στο Λος Άντζελες για τους Λέικερς.

Αυτή τη στιγμή οι «Mavs» βρίσκονται στις 33 νίκες και στις 33 ήττες. Από την πλευρά του ο Ντουράντ, με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς, έχει κατά μέσο όρο από 26,9 πόντους με 6,1 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 37,1 λεπτά εντός παρκέ.

REPORT: Dallas Mavericks GM Nico Harrison has dreams of adding Kevin Durant to their duo of Anthony Davis & Kyrie Irving through trade this summer.



Harrison wants to make another big move to maximize the team’s current potential.



Who should Dallas trade for Durant? 🤔 pic.twitter.com/ZjXymKzerE