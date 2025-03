Στην ομάδα των Καβαλίερς περνούν καλά και... βγαίνει προς τα έξω, κάτι που φαίνεται και από το βίντεο του Ντόνοβαν Μίτσελ ο οποίος φρόντισε να ετοιμάσει μια... κλασσική φάρσα στον rookie της ομάδας, Τζέιλον Τάισον.

Κάθε χώρα και μέρος έχουν τα... έθιμα τους. Έτσι και στην Αμερική συνηθίζεται οι rookie των ομάδων να δέχονται κατά καιρούς καζούρες από τους παλαιότερους παίκτες.

Ο αστέρας λοιπόν των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Ντόνοβαν Μίτσελ αποφάσισε να κάνει πλάκα στον πρωτοεμφανιζόμενο παίκτη της ομάδας του Κλίβελαντ, Τζέιλον Τάισον, γεμίζοντας το αυτοκίνητο του με... ποπ κορν, τακτική που έχει ακολουθηθεί πολλάκις στο παρελθόν.

Οι Καβαλίερς πραγματοποιούν μια ονειρική χρονιά φέτος καθώς με ρεκόρ 55-10 φιγουράρουν με άνεση στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της δυτικής περιφέρειας του ΝΒΑ.

Εκ των σημαντικότερων λόγων της φετινής τους επιτυχίας είναι η χημεία που υπάρχει στα αποδυτήρια της ομάδας του Οχάιο, όπως και στο εξαιρετικό κλίμα το οποίο βγαίνει και προς τα έξω...

Όμορφα πράγματα από την ομάδα του... μαέστρου Κένι Άτκινσον τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ...

Sounds like you should’ve brought the donuts, @jaylontyson. :/ #LetEmKnow



(🎥: @spidadmitchell) pic.twitter.com/aj2TBbjE7n