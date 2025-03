Οι Σικάγο Μπουλς έκαναν προπόνηση σε glass floor (της ίδιας εταιρείας με εκείνο του ΟΑΚΑ) και φάνηκε πως έμειναν εντυπωσιασμένοι από τις δυνατότητές του.

Μπορεί τα glass floor να γίνονται όλο και πιο διαδεδομένα, ωστόσο η τεχνολογία και οι δυνατότητες τις οποίες προσφέρουν, εντυπωσιάζουν ακόμα και ομάδες από το NBA.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι Σικάγο Μπουλς οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να κάνουν προπόνηση σε glass floor πριν τον αγώνα με τους Ορλάντο Μάτζικ (125-123), της ίδιας εταιρίας με εκείνης που έφτιαξε και στο ΟΑΚΑ. Όπως φαίνεται μέσα από τα βίντεο, τόσο οι «Ταύροι» εντυπωσιάστηκαν από τα όσα μπορούν να κάνουν ενώ ο Ντέιλεν Τέρι «ζωγράφισε» ο ίδιος ένα σύστημα της ομάδας του.

Today in Orlando the Bulls practiced on a glass court @asbglassfloor The future has arrived . Amazing! pic.twitter.com/KdSnsYFQIn

Dalen Terry drawing up a play here in Orlando on a glass court with computerized enhancements the LED floor is amazing pic.twitter.com/z4p3r4CSjv