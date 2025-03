Ο Λεμπρόν Τζέιμς έγραψε μια ακόμα χρυσή σελίδα στο βιβλίο της καριέρας του καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 50.000 πόντους!

Πριν από τζάμπολ του αγώνα Λέικερς-Πέλικανς, ο «βασιλιάς» ήθελε μόλις... έναν πόντο για να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα «έσπαγε» το «φράγμα» των 50.000 πόντων.

Όπερ και εγένετο! Στο πρώτο δωδεκάλεπτο, εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Λούκα Ντόντσιτς και με τρίποντο έγραψε το 6-13 φτάνοντας εκείνη τη στιγμή τους 50.002 πόντους στην καριέρα του. Τελείωσε το ματς με 34 πόντους έχοντας στη συνέχεια 5.033 πόντους.

Το εν λόγω νούμερο αφορά τους συνολικούς πόντους του Λεμπρόν Τζέιμς, τόσο στα ματς της regular season όσο και στα παιχνίδια των playoffs.

The first & only to hit 50k: LeBron James. pic.twitter.com/ks0EHSNKSV