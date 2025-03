To όνομα του ΛαΜέλο Μπολ ακούγεται πολύ στην... πιάτσα του ΝΒΑ για το καλοκαίρι που έρχεται.

Οι Χόρνετς απογοητεύουν και φέτος και όλα δείχνουν πως για άλλη μια σεζόν θα μείνουν εκτός play off. Σύμφωνα με τον Mike Scotto το όνομα του θα έχει... πέραση για ανταλλαγή το καλοκαίρι του 2025.

Μάλιστα οι Γουόριορς, οι Μάτζικ και οι Ρόκετς είναι φαβορί για την απόκτηση του αν δεν συνεχίσει στις σφήκες το καλοκαίρι όπως υποστηρίζει στις αποδόσεις της η στοιχηματική Bovada.

Ακολουθούν οι Ρόκετς. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον αν ο Μπολ καταλήξει στους πολεμιστές το πως θα ταιριάξει με τον ηγέτη και θρύλο της ομάδας, Στεφ Κάρι. Σίγουρα πάντως εξιτάρει και το ενδεχόμενο να φτιάξει δίδυμο με τον Τζέιλεν Γκριν στο Χιούστον.

O Mπολ μετρά 26.1 πόντους, 7 ασίστ και 5.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Χόρνετς, όντας και στη σεζόν που διανύουμε ο κορυφαίος παίκτης τους.

The Rockets, Magic, and Warriors are among the favorites to land LaMelo Ball if he’s not with the Hornets next season, per @BovadaOfficial



Houston Rockets +750

Orlando Magic +750

Golden State Warriors +750

Toronto Raptors +1100 https://t.co/hvX2AbjC4y pic.twitter.com/4swm6VGHcq