Ο Τάι Τζερόμ θα πληρώσει 25.000 δολάρια πρόστιμο για τα σχόλια που έκανε και αφορούσαν τη διαιτησία στον αγώνα των Καβαλίερς με τους Μπλέιζερς.

Ο λόγος πίσω από την απόφαση είναι τα σχόλια που έκανε ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα με αντίπαλο τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπου η ομάδα του επικράτησε με 133-129.

Ο Τζερόμ μετά τη λήξη σε δηλώσεις του εξέφρασε τα παράπονά του για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, κάτι το οποίο επέφερε την τιμωρία από το πρωτάθλημα.

The Public Criticism that lost Ty Jerome $25,000. It cost him about $446.43 a word (56 words).#LetEmKnow pic.twitter.com/KHJvx74TTn