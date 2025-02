Ο Λούκα Ντόντσιτς έβαλε ένα πολύ εντυπωσιακό τρίποντο και ο πατέρας του δεν μπορούσε να το πιστέψει.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν ακόμα μία νίκη, έχοντας επικρατήσει των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 111-102.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας κάνει double double, κατά τη διάρκεια του ματς έβαλε ένα πολύ εντυπωσιακό τρίποντο κάνοντας buzzer beater λίγο πριν τη λήξη της τέταρτης περιόδου.

Ανάμεσα στον κόσμο που δεν μπορούσε να το πιστέψει, ήταν και ο πατέρας του, τον οποίο «έπιασε» η κάμερα.

Luka Doncic's dad couldn't believe what he just saw 😮pic.twitter.com/b2gDgVUADH