Ο Έρικ Γκόρντον υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, ωστόσο θα παραμείνει μακριά από τα παρκέ τουλάχιστον μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Η φετινή σεζόν των Σίξερς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με μόνο μια λέξη: Εφιαλτική.

Η ομάδα της Φιλαδέλφεια βρίσκεται εκτός του κάδρου όχι μόνο των playoffs της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ, αλλά ακόμα και από τα play-in καθώς φιγουράρουν στην 12η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 20-38.

Στην προσπάθεια της ομάδας από την Πενσιλβάνια για να... σώσει ότι σώζεται δεν θα μπορέσει πλέον να συνεισφέρει ο πολύπειρος γκαρντ των Σίξερς, Έρικ Γκόρντον.

Eric Gordon underwent successful arthroscopic surgery on his right wrist yesterday.



He will be re-evaluated in approximately three months and updates on his status will be provided as appropriate.