Σε μια υπέροχη κίνηση προχώρησε ο Κλέι Τόμπσον ο οποίος έδωσε ένα δαχτυλίδι του πρωταθλητή του NBA 2022 με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, στο γιατρό που τον βοήθησε να επιστρέψει από την ρήξη αχιλλείου που είχε υποστεί.

Ο Κλέι Τόμπσον μπορεί να αποτελεί πλέον μέρος του ρόστερ των Ντάλας Μάβερικς όμως πάντα θα είναι μέρος της ιστορίας των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους οποίους κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα NBA (2015, 2017, 2018, 2022).

Μάλιστα, το τελευταίο πρωτάθλημα, αυτό του 2022, είναι αρκετά ιδιαίτερο λόγω του γεγονότος ότι είχε επιστρέψει μετά από δύο πολύ σοβαρούς τραυματισμούς και συγκεκριμένα ρήξη χιαστού που είχε υποστεί το 2019 και ρήξη αχιλλείου το 2020.

Χάρη στον γιατρό Ρίτσαρντ Φέρκελ, ο νυν σουτέρ των Μάβερικς ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα και για αυτό θέλησε να ευχαριστήσει τον ίδιο με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 35χρονος σούτινγκ γκαρντ δώρισε ένα δαχτυλίδι του πρωταθλητή του 2022 στον γιατρό που του... έσωσε τον αχίλλειο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δρ. Φέρκελ είχε βοηθήσει αρκετά και τον Στέφεν Κάρι με διάφορα προβλήματα τραυματισμών, ιδίως στον αστράγαλο το 2012.

«Δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αρκετά, πλάκα κάνεις; Δεν πίστευα καν πως θα ήταν πιθανό (σ.σ. η αποκατάσταση του τραυματισμού)», ήταν τα λόγια του Κλέι Τόμπσον στον Ρίτσαρντ Φρέκελ.

Klay Thompson gifted Dr. Richard Ferkel a 2022 Warriors championship ring as a thank you for repairing his Achilles back in 2020 💍



(via @sam_amick)pic.twitter.com/eWfbUmGtBJ