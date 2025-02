Προπονητής Τίμπεργουλβς: «Είναι εκνευριστικό αυτό με τα φάουλ στους Θάντερ, ενώ δεν μπορείς να αγγίξεις καν τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ» (vid)

Τα παράπονά του εξέφρασε ο προπονητής των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Κρις Φιντς, τόσο για τον τρόπο με τον οποίο... προστατεύονται οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ από τους διαιτητές όσον αφορά τα φάουλ όσο και για την επιθετική τους άμυνα.

Μπορεί η ομάδα του να επικράτησε με 131-128 στην παράταση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ωστόσο ο τεχνικός των Τίμπεργουλβς τα... είχε με τους διαιτητές! Ο λόγος; Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους αντιπάλους τους και πιο συγκεκριμένα τον σούπερ σταρ της ομάδας, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.

«Είναι τόσο απογοητευτικό να παίζεις με αυτήν την ομάδα γιατί κάνει ένα σωρό φάουλ. Κάνουν πραγματικά φάουλ! Όλη την ώρα. Και ταυτόχρονα δεν μπορείς πραγματικά να αγγίξεις τον Σέι (σ.σ. Γκίλτζιους-Αλεξάντερ). Είναι πολύ απογοητευτικό αυτό το πράγμα και χρειάζεται ψυχική σκληράδα. Απλώς τελικά καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και ανταμειφθήκαμε για αυτό» είπε ο Κρις Φιντς.

Δείτε τι ανέφερε

Chris Finch talking about OKC after the game 😳 pic.twitter.com/ZjiBzVGDlA