Πρόστιμο 2.000 δολαρίων σε Χαρτ για θέατρο: «Γα@@το, κανένα Όσκαρ για εμένα» (vid)

Ο Τζος Χαρτ αντιμετώπισε με χιούμορ την ποινή που του επιβλήθηκε για «flopping» στο παιχνίδι των Νικς με τους Σέλτικς.

Σε μια ανύποπτη φάση, ο Τζος Χαρτ βρέθηκε... φαρδύς πλατύς στο παρκέ του «Madison Square Garden» ύστερα από ένα... κάτι σαν κράτημα του Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι διαιτητές χρέωσαν με flopping τον παίκτη των Νιου Γιορκ Νικς, με τη λίγκα να του επιβάλλει τελικά πρόστιμο ύψους 2.000 δολαρίων για θέατρο.

Ο ίδιος ο Χαρτ δεν έδειξε να... ανησυχεί για το πρόστιμο, αλλά αντιθέτως το αντιμετώπισε με χιούμορ: «Γα@@@το, κανένα Όσκαρ για εμένα» έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε τη φάση...

Josh Hart fined $2,000 by league office for flopping pic.twitter.com/FjXfYv7zd7

... και την αντίδραση του Χαρτ

Dang no Oscar for me 😂