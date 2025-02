Ο Λούκα Ντόντσιτς έστειλε από το Ντένβερ... μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση και οι Λος Άντζελες Λέικερς μοιάζουν μία κίνηση το καλοκαίρι από το να χτίσουν μια σπουδαία ομάδα.

Εικόνα από τα προσεχώς. Μία τέτοια έμοιαζε η παράσταση του Λούκα Ντόντσιτς και των Λος Άντζελες Λέικερς μέσα στο Ντένβερ. Απέναντι στους Νάγκετς, ένα ματσάρισμα που τους δυσκόλευε όσο κανένα άλλο, οι «λιμνάνθρωποι» πραγματοποίησαν μια παράσταση και επικράτησαν άνετα.

Με τον Ντόντσιτς φυσικά μπροστάρη. Στην πρώτη του 30άρα με τα νέα χρώματα, ο Σλοβένος πιστοποίησε τους λόγους για τους οποίους είναι αυτό που οι Λέικερς έψαχναν και πέτυχαν, φέρνοντάς τους στη γειτονιά του Hollywood. Οι Νάγκετς έκαναν μια απόπειρα, μειώνοντας σε 62-63 με τον Τζαμάλ Μάρεϊ.

Η απάντηση ήταν κυνική, ένα 0-10 με τον Τζέιμς να καρφώνει την μπάλα και τον Ντόντσιτς να εκτελεί ένα από τα αγαπημένα του step back τρίποντα. «Είναι γεννημένος quarterback και εγώ receiver» αναφώνησε ο ΛεΜπρόν. Τα όσα μπορεί να κάνει ο Σλοβένος άλλωστε είναι αποδεδειγμένα, δε χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις.

Το σημαντικό για τους Λέικερς είναι να βρει ξανά τη φόρμα του, μιας και έμεινε για αρκετό διάστημα έξω μετά και τον τραυματισμό του. Αν αυτή η 30άρα στο Ντένβερ αποτελεί ένα μικρό δείγμα, τότε η συνέχεια μπορεί να γίνει συναρπαστική. «Αυτό είναι το τέταρτο παιχνίδι μου. Είμαι χαρούμενος που παίζω, κάθε μέρα είναι καλύτερη για μένα» τόνισε ο ίδιος. Ένας σταρ τέτοιου βεληνεκούς δίπλα στον ΛεΜπρόν. Πώς να μη νιώθουν αισιόδοξοι στο Λος Άντζελες;

Δεν είναι μόνο ο Ντόντσιτς και ο ΛεΜπρόν. Δίπλα τους ο Όστιν Ριβς παραμένει κάτι περισσότερο από άξιος συμπαραστάτης. Μια από τις πιο τρελές ιστορίες, αφού ως undrafted μπήκε στα βαθιά και δικαιούται να λογίζεται ως ένας βασικός πυλώνας των Λέικερς.

Στο Ντένβερ ο Γιόκιτς έκανε triple double, αλλά έπιασε ιστορικά χαμηλά με 12 πόντους και μόλις 2/7 εντός παιδιάς απέναντι στην άμυνα των Λέικερς. Οι Νάγκετς έκαναν 20 λάθη και τιμωρήθηκαν, από μια φανταστική τετράδα. Οι 32 του Ντόντσιτς κλέβουν την παράσταση, μαζί με τους 25 του ΛεΜπρόν. Ο Ριβς συμπλήρωσε 23 και ο Χατσιμούρα 21. Ακόμα και αν βοήθησε η άμυνα των Νάγκετς, τα παραπάνω αποτελούν ένα πρώτο δείγμα.

Σύνολο 101 πόντους από τους τέσσερις εκ των πέντε της πεντάδας. Οι 101 στους 123 από τα χέρια τους. Η κίνηση του Ντόντσιτς προφανώς γέννησε αισιοδοξία για δαχτυλίδια από πολύ νωρίς και αφήνει υποσχέσεις για τη μετά ΛεΜπρόν εποχή. Με τους Λέικερς να μοιάζουν έναν ψηλό μακριά από το να χτίσουν μια εντυπωσιακή ομάδα το προσεχές καλοκαίρι, που συνδυάζει λάμψη, ταλέντο, αλεγρία και winning mentality. Το φετινό τους βάθος στο rotation ενδέχεται να μπει ανάχωμα στα όνειρα, αλλά ποιος μπορεί να ποντάρει κόντρα στον Ντόντσιτς και τον ΛεΜπρόν;

Μετά και τη νίκη τους επί των Νάγκετς, οι Λέικερς έφτασαν σε ρεκόρ 34-21. Τρεις νίκες πίσω από την παρέα του Γιόκιτς, που έχει δύο περισσότερα ματς. Στο LA προέχει η υγεία, μιας και δεν υπάρχουν πολλές επιλογές και το συγκεκριμένο ρόστερ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τους σταρ του.

Αν μπορούν να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο από την τετράδα θα το απαντήσουν άμεσα οι ίδιοι. Το μήνυμα ήδη στάλθηκε από το Ντένβερ τα ξημερώματα της Κυριακής. Ωστόσο το να προλάβουν κάτι περισσότερο από την τετράδα της περιφέρειας δε φαντάζει και πολύ εύκολο. Μεταξύ άλλων έχουν να παίξουν δύο φορές με τους Μπακς, μία με τους Σέλτικς, άλλες δύο στην έδρα των Θάντερ και τις κόντρες με Τίμπεργουλβς, Γκρίζλις.

Δε βάζουμε καν στην εξίσωση τα δύο παιχνίδια με τους Μάβερικς, που έχουν γίνει πλέον ειδικών συνθηκών λόγω του Λούκα. Ο οποίος θα επισκεφτεί την έδρα της πρώην ομάδας του στις 10 Απριλίου, ωστόσο η πρώτη κόντρα αναμένεται… καυτή σε τρία βράδια από σήμερα. Ο Ντόντσιτς έστειλε ήδη το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Luka vs the Nuggets:



32 PTS (30 MIN)

10 REB

7 AST

4 STL

+20



The first Lakers guard since Magic Johnson to reach those numbers in a game. pic.twitter.com/sWFHYh1v1I