Ρεσιτάλ άμυνας ο Μπάτλερ: «Κλείδωσε» 4 παίκτες στην ίδια φάση (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ έκλεψε την παράσταση σε μια άμυνα που έβγαλε κόντρα στους Κινγκς.

Είναι σπουδαίος αμυντικός, εκτός από όλα τα άλλα που προσφέρει ο Τζίμι Μπάτλερ. Ο Jimmy Buckets έδωσε ρεσιτάλ κόντρα στους Κινγκς σε μια άμυνα που έβγαλε στη νίκη των Γουόριορς.

Αρχικά πήγε στον ΝτεΡόζαν και τον έκανε να δώσει τη μπάλα στον ΛαΒίν. Έπειτα... κόλλησε πάνω στον ΛαΒίν, αναγκάζοντας τον να πασάρει στον Σαμπόνις. Άλλαξε γρήγορα και πήγε στον Λιθουανό, ενώ αμέσως βρέθηκε μπροστά στον ΛαΒίν ξανά ο οποίος έγινε αποδέκτης της μπάλας. Τον υποχρέωσε σε airball.

Απολαύστε την άμυνα του Μπάτλερ

