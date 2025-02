Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μπόμπι Πόρτις για τα επόμενα 25 ματς (29 απομένουν για το τέλος της regular season) αφού ο παίκτης τιμωρήθηκε από το NBA.

Το NBA επέβαλε ποινή αποκλεισμού διάρκειας 25 αγώνων στον Μπόμπι Πόρτις, εξαιτίας χρήσης απαγορευμένων ουσιών, στερώντας έτσι από τους Μιλγουόκι Μπακς έναν από τους βασικούς τους παίκτες.

Ο 30χρονος ψηλός των «Ελαφιών», τη φετινή σεζόν, στα 46 παιχνίδια που πρόλαβε να παίξει είχε κατά μέσο όρο από 13,7 πόντους με 8,3 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε 25,2 λεπτά εντός παρκέ.

Αν δεν αλλάξει κάτι ως προς τη διάρκεια της τιμωρίας, η επόμενη αναμέτρηση στην οποία θα μπορέσει να παίξει ο Πόρτις, είναι στις 9 Απριλίου κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, το τέταρτο ματς πριν από το τέλος της regular season.

Just In: The NBA has suspended Milwaukee Bucks' Bobby Portis for 25 games for violating the league's anti-drug policy, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FeSDo4jb0k