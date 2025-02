O Όστιν Ριβς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κόντρα στους Χόρνετς.

Οι Λέικερς ηττήθηκαν μέσα στο Λος Άντζελες από τους Χόρνετς, σε ένα αποτέλεσμα που σόκαρε αρκετό κόσμο, αφού οι λιμνάνθρωποι είναι πιο ποιοτική ομάδα και κάνουν πολύ καλύτερη σεζόν.

Κατά τη διάρκεια του ματς ο Όστιν Ριβς αποβλήθηκε. Στην προσπάθεια του να σκοράρει, έχασε τη μπάλα και έγινε έξαλλος με τους διαιτητές ζητώντας επίμονα φάουλ. Έτσι ήρθε η αποβολή του, με τον ίδιο να μην μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του.

Austin Reaves gets EJECTED. He was not happy after this no-call 😳😬 pic.twitter.com/3Hbu6AhKoH