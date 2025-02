Mπάτλερ: «Είμαι fan του Κάρι όπως το 99.9% του πλανήτη» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ έδειξε την χαρά του αποτελεί μέλος των Γουόριορς.

Πριν από λίγο καιρό ο Τζίμι Μπάτλερ μετακόμισε στους Γουόριορς σε μια προσπάθεια για να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του. Ο Jimmy Buckets που οδήγησε τους Χιτ σε τελικούς ΝΒΑ το 2020 και το 2023, μίλησε στο Virgin Radio DXB και μίλησε για τη νέα του ομάδα.

«Είμαι τόσο χαρούμενος εδώ πέρα. Οι Γουόριορς είναι κορυφαίοι. Παίζω με τον Κάρι και είμαι fan του, όπως το 99.9% του κόσμου και έχω ευκαιρία να πάρω το πρωτάθλημα. Τι παραπάνω να ζητήσω;

Οι Γουόριορς βρίσκονται στην 10η θέση της Δύσης με ρεκόρ 28 νίκες και 27 ήττες. Παλεύουν για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο play in της περιφέρειας τους.

"I'm so happy over there. [Warriors are] top-notch. I get to play with Steph [Curry] so I'm a fan of him, just like 99.9% of the world and a chance of winning a championship, what more can you ask for?"



- Jimmy Butler



(via @VirginRadioDXB)pic.twitter.com/nPcPAwztyq