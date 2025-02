Καρφί Ρόμπερτσον για Γκριν: «Τι άλλο κάνει εκτός από το να πασάρει στον Κάρι;»

O θρύλος Όσκαρ Ρόμπερτσον απάντησε στον Ντρέιμοντ Γκριν που χαρακτήρισε βαρετό το σημερινό ΝΒΑ.

Δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο Ντρέιμοντ Γκριν ο Όσκαρ Ρόμπερτσον. Ο παίκτης των Γουόριορς ανέφερε πως το σημερινό ΝΒΑ είναι βαρετό. Ο θρύλος του ΝΒΑ και των Μπακς έριξε τα... καρφιά του στον φόργουορντ των πολεμιστών με φοβερή ατάκα.

«Μπορεί να είναι βαρετό για εκείνον γιατί εκτός από το να πασάρει στον Κάρι τη μπάλα, τι άλλο κάνει; Πιστεύω πως ξέρει πως να παίξει το άθλημα, αλλά πασάρει τη μπάλα στον Κάρι περισσότερο από τον καθενά».

Mένει να δούμε πως θα απαντήσει ο Γκριν που διατηρεί και το δικό του podcast.

Oscar Robertson commented on Draymond Green saying today's NBA is boring. pic.twitter.com/GwHH1HKNZ2