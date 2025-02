Hall Of Fame: Εκτός ο Γιαννάκης για την κλάση του 2025, υποψήφιοι Ίβκοβιτς-Καρμέλο-Χάουαρντ

To όνομα του Ντούσαν Ίβκοβιτς είναι ανάμεσα στα υποψήφια για είσοδο στο Naismith Basketball Hall of Fame. Eκτός τελικής λίστας ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Γνωστή έγινε η λίστα με τους υποψήφιους για είσοδο στο Naismith Basketball Hall of Fame. Ξεχωρίζουν ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς, αλλά και οι Καρμέλο Άντονι και Ντουάιτ Χάουαρντ. Φυσικά στις γυναίκες την παράσταση κλέβουν οι Σου Μπερντ και Μάγια Μουρ. Στην τελική λίστα δεν βρέθηκε ο θρύλος του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης.

Αναλυτικά

2008 Team USA

Καρμέλο Άντονι

Ντάνι Κρόφορντ

Μπίλι Ντόνοβαν

Μαρκ Φιου

Ντουάιτ Χάουαρντ

Μαρκίς Τζόνσον

Τζέρι Γουέλς

Μπακ Γουίλιαμς

Τζένιφερ Άτσι

Σου Μπερντ

Σίλβια Φόουλς

Μάγια Μουρ

Μόλι Μπόλιν

Ντούσαν Ίβκοβιτς

Μίκι Άρισον

Ταλ Μπρόντι

