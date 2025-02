Ο Ντάνιελ Γκάφορντ είναι ένας ακόμη από τους παίκτες των Μάβερικς που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει τελικά εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες.

Ο σέντερ των Ντάλας Μάβερικς, Ντάνιελ Γκάφορντ υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με αντίπαλο τους Σακραμέντο Κινγκς, κάτι το οποίο τον είχε αναγκάσει να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 26χρονος θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον έξι εβδομάδες, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή της ομάδας από το Τέξας, η οποία έχει ήδη «χάσει» τους Άντονι Ντέιβις και Πι Τζέι Γουάσινγκτον.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Γκάφορντ έχει κατά μέσο όρο από 12,3 πόντους με 6,9 ριμπάουντ και 1,9 μπλοκ σε 21,9 λεπτά εντός παρκέ.

Dallas Mavericks center Daniel Gafford has sustained a Grade 3 right MCL sprain and will miss at least 6 weeks, sources tell me and @espn_macmahon. Gafford, Anthony Davis and Dereck Lively II now expected to be out significant stretches of the second half of the season. pic.twitter.com/FJxd2xK9NY