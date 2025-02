Το μόνο που χρειαζόταν ο φίλος των Κλίπερς για να κερδίσει δωρεάν ταξίδι στη Χαβάι ήταν να πετύχει καλάθι από το κέντρο του γηπέδου και το κατάφερε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.

Οι Κλίπερς κατάφεραν με σχετική άνεση να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Γκρίζλις στο νεοσύστατο Intuit Dome του Λος Άντζελες με σκορ 128-114 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη δυτική περιφέρεια του ΝΒΑ σε 30-23.

Ωστόσο η πιο εντυπωσιακή στιγμή του αγώνα συνέβη στην ανάπαυλα του ημιχρόνου όταν ένας φίλαθλος των Κλίπερς κλίθηκε να ευστοχήσει σε σουτ από το κέντρο του γηπέδου προκειμένου να κερδίσει ένα δωρεάν ταξίδι στη Χαβάι.

