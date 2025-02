Ο Καϊρί Ίρβινγκ θα πάρει τη θέση του Άντονι Ντέιβις στο προσεχές All Star Game, καθώς ο σέντερ του Ντάλας τραυματίστηκε και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετές εβδομάδες.

Ο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, Καϊρί Ίρβινγκ θα είναι ο αντικαταστάτης του Άντονι Ντέιβις στο προσεχές All Star Game του ΝΒΑ το οποίο θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/2, 03:00) στη Καλιφόρνια.

Ο Ντέιβις τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μάβερικς κόντρα στους Ρόκετς και θα απουσιάσει όπως όλα δείχνουν για αρκετές εβδομάδες.

Ο Ίρβινγκ, ο οποίος αναδεικνύεται για 9η φορά στην καριέρα του All Star, διανύει φέτος καταπληκτική σεζόν με την ομάδα του Τέξας έχοντας κατά μέσο όρο 24,2 πόντους, 4,7 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ και 1,3 κλεψίματα, εκτελώντας με 40% από τρίποντο.

Dallas Mavericks guard Kyrie Irving has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Mavericks forward-center Anthony Davis on Team Shaq in the 2025 NBA All-Star Game.



🗓️🌟 Sunday, Feb. 16 at 8:00pm/et on TNT pic.twitter.com/0XvtcnZx1A