Ίρβινγκ για την ανταλλαγή Ντόνσιτς: «Πενθώ, μου λείπει ο άνθρωπος μου» (vid)

Ο Καϊρί Ίρβινγκ πήρε θέση για την ανταλλαγή ανάμεσα στους Λέικερς και τους Μάβερικς, υπογραμμίζοντας ότι του ήδη λείπει ο μέχρι πρότινος συμπαίκτης του, Λούκα Ντόνσιτς.

Οι Ντάλας Μάβερικς αντάλλαξαν τον Λούκα Ντόνσιτς με τον Άντονι Ντέιβις των Λος Άντζελες Λέικερς, σοκάροντας του απανταχού λάτρεις της «πορτοκαλί θεάς» ανά τον κόσμο.

Για τη συγκεκριμένη κίνηση τοποθετήθηκε ο γκαρντ των Μάβερικς, Καϊρί Ίρβινγκ, κάνοντας σαφές πως βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και... πένθους, υπογραμμίζοντας πως ήδη του λείπει ο Λούκα χαρακτηρίζοντας τον ως άνθρωπο του.

«Είμαι σοκαρισμένος. Δε περιμένεις ότι πριν πας για ύπνο θα δεις κάτι τέτοιο. Βιώνω μια κατάσταση πένθους. Μου λείπει ο άνθρωπος μου. Και ο Μαρκίφ και ο Μάξι που αποχώρησαν μου λείπουν επίσης. Δημιουργήσαμε κάποιους δεσμούς που ξεπερνούν τις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Δεν ξέρω εάν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος.

Είναι όμως η φύση των business τέτοια που βρίσκεται πάνω από μένα, οπότε πρέπει να προσαρμοστώ και να υποδεχθώ τους νέους μου συμπαίκτες με ανοιχτές αγκάλες και να ετοιμαστώ να μιλήσω στους φιλάθλους μας.

Ξέρω πώς νιώθουν. Το νιώθω και εγώ. Πλέον βρισκόμαστε σε μια περίοδο προσαρμογής. Δεν θέλω με αυτό τον τρόπο να μειώσω τα νέα παιδιά που ήρθαν. Θα μας βοηθήσουν να νικήσουμε, και να φτάσουμε στον στόχο μας που είναι το πρωτάθλημα».

Kyrie Irving beautifully articulated his thoughts last night on the Luka Dončić trade and shared the grief and pain that he and Mavs fans are feeling as they move forward #MFFL



(🎥: @dallasmavs) pic.twitter.com/JbTMMPuwXx