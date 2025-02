Ο Μπράντον Ίνγκραμ έφτασε στους Ράπτορς και υπέγραψε τριετή ανανέωση με τη νέα του ομάδα.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ, την περασμένη εβδομάδα έφυγε από τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς και μέσω trade έφτασε στους Τορόντο Ράπτορς όπου φαίνεται θέλει να κάτσει για αρκετό καιρό ακόμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Αμερικάνος φόργουορντ τα βρήκε με την πλευρά της ομάδας από τον Καναδά και συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου για τρία χρόνια, η οποία θα φτάσει τα 120 εκατομμύρια δολάρια.

Τη φετινή σεζόν, ο Ίνγκραμ έχει κατά μέσο όρο από 22,2 πόντους με 5,6 ριμπάουντ και 5,2 ασίστ σε 33,1 λεπτά εντός παρκέ. Από τη σεζόν του 2019-20 βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη ενώ είχαν προηγηθεί και τρεις χρονιές με τη φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ingram was traded by the Pelicans to the Raptors last week — and now arrives in Toronto with a lucrative extension. The new deal shows a commitment on both sides, as the Raptors lock in a shot-creator and offensive force surrounding Scottie Barnes. https://t.co/f0hSu49Pcd