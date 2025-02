Ο Στεφ Κάρι έφτασε σε ένα ξεχωριστό milestone κόντρα στους Μπακς.

Ο Στεφ Κάρι είχε κέφια μέσα στο Μιλγουόκι και με άλλο ένα show μέσα στη σεζόν οδήγησε τους Γουόριορς σε ένα σημαντικό διπλό. Είναι το πρόσωπο του Γκόλντεν Στέιτ, ο ηγέτης τους, ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα με τους πολεμιστές φέρνοντας πρωταθλητικό αέρα στο Σαν Φρανσίσκο την τελευταία δεκαετία. Ο τύπος που ηλεκτρίζει τα πλήθη καλύτερα από τον καθένα στο ΝΒΑ.

Ο κορυφαίος σουτέρ στην ιστορία έβαλε άλλο ένα παράσημο στην σπουδαία καριέρα του αφού στο ματς με τα ελάφια έφτασε τα 1000 ματς στη regular season και έγινε ο πρώτος παίκτες στην ιστορία των Γουόριορς που πετυχαίνει κάτι τέτοιο.

Φέτος φιλοδοξεί για άλλη μια σπουδαία πορεία στα play off, με τον Τζίμι Μπάτλερ να έρχεται για να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα.

1K ⚡️ Stephen Curry is the first player in franchise history to reach 1,000 regular-season games as a Dub pic.twitter.com/qT4IIQbo3m

"I hope I've got a lot more left" 🙏@StephenCurry30 chopped it up with @Dennis3DScott after the win in his 1,000th career game 🙌#CenterCourt | @madebygoogle pic.twitter.com/iGuk7gflQY