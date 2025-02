Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τους Λος Άντζελες Λέικερς και η «Crypto.com Arena» έχει γεμίσει με μπλουζάκια με το Νο.77 για χάρη του Σλοβένου σταρ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχονται τους Γιούτα Τζαζ τα ξημερώματα της Τρίτης (11/2, 05:30) και οι φίλοι του NBA ανυπομονούν για την εν λόγω αναμέτρηση η οποία όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει το ντεμπούτο του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σταρ αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση με τα μωβ και τα χρυσά και το γήπεδο των «λιμνανθρώπων» έχει βάλει... τα καλά του για χάρη του Ντόντσιτς.

Πιο συγκεκριμένα, η «Crypto.com Arena» έχει σε κάθε γωνιά της ένα μπλουζάκι με το νούμερο του Σλοβένου, το Νο.77 και συγκεκριμένα σε κάθε θέση του γηπέδου στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερης ατμόσφαιρας αφιερωμένης στο νέο μεγάλο αστέρι της ομάδας της Καλιφόρνια.

MASSIVE giveaway for a HUGE debut 🔥



The Lakers are hooking up their fans with Luka Dončić T-shirts for his expected first start tonight.



(via @LADEig) pic.twitter.com/wgFVqweOPv