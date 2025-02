Το trade του Μαρκ Γουίλιαμς στους Λέικερς δεν ολοκληρώθηκε, αφού σύμφωνα με τους Αμερικανούς εκείνος «κόπηκε» στα ιατρικά τεστ.

Στον απόηχο του μεγάλου trade με τον Λούκα Ντόντσιτς, οι Λος Άντζελες Λέικερς προσπάθησαν να αποκτήσουν έναν σέντερ για να συμπληρώσουν το ρόστερ τους και να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους ακόμα και για τίτλο.

Ο Μαρκ Γουίλιαμς ήταν το πρόσωπο που έψαχναν αλλά το trade αυτό δε θα ολοκληρωθεί, αφού όπως ενημέρωσαν οι «λιμνάνθρωποι» δε θα προχωρήσουν. Ο λόγος έχει να κάνει με την κατάσταση του Μαρκ Γουίλιαμς, αφού όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, δεν πέρασε από κάποιες εξετάσεις των Λέικερς, που διατηρούσαν τις αμφιβολίες τους για το αν θα καταφέρει να μείνει υγιής στη φετινή σεζόν αλλά και τις επόμενες.

Κάτι που όμως σημαίνει, μιας και έχει περάσει το trade deadline ότι οι Λέικερς μπορούν να κινηθούν μόνο στην αγορά των ελευθέρων για περαιτέρω ενίσχυση. Ενώ φυσικά ο Ντάλτον Κνεχτ θα μείνει κάτοικος Λος Άντζελες και ο Μαρκ Γουίλιαμς στη Σάρλοτ.

Mark Williams' physical with the Lakers showed multiple issues and the team failed him on the exam, sources tell ESPN. The physical was not failed due to his back, however. https://t.co/lY4XrSIlHf