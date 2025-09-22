Αντίθετος με το να δημιουργηθεί ένα άγαλμα για χάρη του ΛεΜπρόν Τζέιμς έξω από το γήπεδο των Λος Άντζελες Λέικερς είναι ο Μπάιρον Σκοτ.

Μπορεί στην Ελλάδα να τον θυμόμαστε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο Μπάιρον Σκοτ έχει γράψει τις δικές του σελίδες της ιστορίας με τους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο κάτοχος τριών πρωταθλημάτων με τους «λιμνανθρώπους», τόνισε πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν αξίζει να δει το άγαλμά του έξω από το γήπεδο των Λέικερς.

«Κανένα άγαλμα. Ένα πρωτάθλημα σε 6-7 χρόνια, δε θυμάμαι πόσα χρόνια έχει αγωνιστεί στο Λος Άντζελες. Θεωρώ ότι αν πάρει άλλον έναν τίτλο, έχει πιθανότητες αλλά αυτήν τη στιγμή; Αν κοιτάξεις τους παίκτες που έχουν αγάλματα έξω από την Crypto.com Arena.

Έχουν αφιερώσει στους Λέικερς σχεδόν όλη τους την καριέρα και έχουν κερδίσει πολλούς τίτλους. Ο μόνος που δεν το έκανε νομίζω είναι ο Τζέρι Γουέστ, αλλά πέρασε όλη του την καριέρα στους Λέικερς και είναι το logo (σ.σ. του NBA) για κάποιον λόγο» ανέφερε ο Μπάιρον Σκοτ.

Ο οποίος, βέβαια, έσπευσε να τονίσει πως λατρεύει τον ΛεΜπρόν, παρότι δε συμφωνεί με το άγαλμα έξω από την Crypto.com Arena. «Είμαι μεγάλος φαν για όσα κάνει εντός και εκτός παρκέ, αλλά για το άγαλμα λέω όχι», ανέφερε ο Μπάιρον Σκοτ.