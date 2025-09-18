Λούκα Ντόντσιτς: Ο Σλοβένος είχε κέφια και ασχολήθηκε με το μαλλί του Ριβς
Οι Λέικερς ανάρτησαν φωτογραφία του Όστιν Ριβς από την προετοιμασία της ομάδας και ο Ντόντσιτς έσπευσε να «τρολάρει» τον συμπαίκτη του, λέγοντάς του να πάει να… κουρευτεί.
Η «παιχνιδιάρικη» πλευρά του Σλοβένου σταρ βγήκε προς τα έξω με το σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση της ομάδας: «Πήγαινε για κούρεμα, σε παρακαλώ».
Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόντσιτς υπέγραψε ανανέωση με τους Λέικερς μέχρι το 2028, με ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο αξίας 165 εκατ. δολαρίων.
