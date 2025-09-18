Ο Λούκα Ντόντσιτς φαίνεται να έχει εγκλιματιστεί στο Λος Άντζελες και δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει πλάκα στους νέους του συμπαίκτες στα social media.

Οι Λέικερς ανάρτησαν φωτογραφία του Όστιν Ριβς από την προετοιμασία της ομάδας και ο Ντόντσιτς έσπευσε να «τρολάρει» τον συμπαίκτη του, λέγοντάς του να πάει να… κουρευτεί.

Η «παιχνιδιάρικη» πλευρά του Σλοβένου σταρ βγήκε προς τα έξω με το σχόλιό του κάτω από την ανάρτηση της ομάδας: «Πήγαινε για κούρεμα, σε παρακαλώ».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόντσιτς υπέγραψε ανανέωση με τους Λέικερς μέχρι το 2028, με ένα εξωπραγματικό συμβόλαιο αξίας 165 εκατ. δολαρίων.