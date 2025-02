Αφηνιασμένος ο Άντονι Ντέιβις από τα πρώτα του κιόλας λεπτά με τη φανέλα των Μάβερικς!

Ο Άντονι Ντέιβις έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στους Χιούστον Ρόκετς.

Στο πρώτο κιόλας 12λεπτο του αγώνα ο 31χρονος σέντερ πέτυχε 14 πόντους (6/8), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 3 ασίστ, κάνοντας και 1 μπλοκ, μοιράζοντας χαμόγελα στους φίλους των Μάβερικς, μετά την πίκρα της απομάκρυνσης του Λούκα Ντόνσιτς.

AD in his first quarter as a Mav:



😤 14 PTS

😤 8 REB

😤 3 AST

😤 1 BLK pic.twitter.com/RUdKOhAQBv