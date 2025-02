Ο GM των Ντάλας Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, δέχτηκε απειλές κατά της ζωής του μετά το trade του Λούκα Ντόντσιτς στους Λέικερς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν στην Αμερική.

Ο κόσμος του μπάσκετ βίωσε ένα τεράστιο... μεταγραφικό σοκ πριν από μερικές ημέρες όταν οι Ντάλας Μάβερικς ήρθαν σε συμφωνία με τους Λος Άντζελες Λέικερς και ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος ήταν το βασικό πρόσωπο της ομάδας, άφησε το Τέξας για την Καλιφόρνια, δίχως ο ίδιος να έχει ζητήσει να φύγει.

Οι αντιδράσεις σε αυτή την είδηση ήταν πολλές, με ορισμένες μάλιστα να φαίνεται πως ξέφυγαν από τα «όρια» καθώς όπως μεταφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο GM των Μάβερικς, Νίκο Χάρισον, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του.

Μάλιστα, τα μέτρα ασφαλείας στον επόμενο εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τους Χιούστον Ρόκετς (8/2, 22:00) θα είναι πιο ισχυρά, με τον Χάρισον να αλλάζει μάλιστα θέση μέσα στο γήπεδο ενώ αναμένονται διαμαρτυρίες έξω από αυτό.

.@espn_macmahon on tonight's Mavs game in Dallas:



"Nico Harrison has been subjected to death threats, security is going to be beefed up. There will be protests outside. Lines have been crossed" pic.twitter.com/rEyBoNIbAu