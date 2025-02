Γνωστές έγιναν οι ομάδες του All Star Game το οποίο φέτος, θα έχει διαφορετική μορφή.

Το κυρίως πιάτο του All Star Game του ΝΒΑ στο Σαν Φρανσίσκο θα σερβιριστεί τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 Φλεβάρη και το ΝΒΑ έκανε γνωστά τα ρόστερ των τριών ομάδων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα βρεθεί στην Team Chuck και θα έχει συμπαίκτες τους Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Νικόλα Γιόκιτς, Ντόνοβαν Μίτσελ, Άλπερεν Σενγκούν, Πασκάλ Σιάκαμ, Καρλ-Άντονι Τάουνς, Βικτόρ Γουεμπανιαμά.

Στην Team Kenny θα βρίσκονται οι Τζέιλεν Μπράνσον, Κέιντ Κάνινχαμ, Άντονι Έντουαρντς, Ντάριους Γκάρλαντ, Τάιλερ Χίρο, Τζάρεν Τζάκσον, Ίβαν Μόμπλι, Τζέιλεν Γουίλιαμς.

Στην Team Shaq, του Σακίλ Ο'Νίλ θα βρίσκονται οι Τζέιλεν Μπράουν, Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις, Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Τζέισον Τέιτουμ.

Θα υπάρχει και Team Candace, της Κάντας Πάρκερ που θα αποτελείται από την νικήτρια ομάδα του Rising Stars Challenge. Εκεί θα έχουμε το σύνολο του Μάλιν με τους Κασλ, Νταν, Εντέι, Τζορτζ, Τζάκσον-Ντέιβις, Κνεκτ, Γουέλς). Την ομάδα του Ρίτσμοντ με τους Καμαρά, Κάρινγκτον, Κουλιμπαλί, Χέντερσον, Μίσι, Αμίν Τόμπσον, Αουσάρ Τόμσον.

Και ο Τιμ Χάρνταγουεϊ θα έχει ομάδα στο Rising Stars με τους Μπλακ, Τρίσταν ντα Σίλβα, Ντικ, Χάκεζ, Ρισασέ, Σαρ, Γουάλας. Τελος για τον Τζέρεμι Λιν θα αγωνιστούν οι Ντέιβισον, ΜακΚλάνγκ, ΜακΓκάουενες, Μίλερ, Πέιτ, Σέπαρντ και Σπένσερ.

Στους δύο ημιτελικούς θα προκριθούν όποιοι φτάσουν πρώτοι στους 40 πόντους. Και στον τελικό το 40 θα είναι το μαγικό νούμερο που θα πρέπει να φτάσουν οι ομάδες.

🌟 The 2025 #NBAAllStar squads are set! 🌟



Team Chuck, Team Kenny and Team Shaq will be joined by the #CastrolRisingStars champions in the mini-tournament on Sunday, Feb. 16 at 8pm/et on TNT. pic.twitter.com/khZnI8Wj8v