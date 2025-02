Ντόντσιτς: Η φωτογράφιση με τη φανέλα των Λέικερς

Τη φανέλα των Λέικερς φόρεσε για πρώτη φορά ο Λούκα Ντόντσιτς και φωτογραφήθηκε χαμογελαστός.

Ο Ντόντσιτς ανυπομονεί να μπει στο παρκέ για τους Λέικερς και μέχρι να το κάνει αυτό, απολαμβάνει τα καλάθια του ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο Σλοβένος γκαρντ αναμένεται να συνθέσει ένα εντυπωσιακό δίδυμο με τον Βασιλιά και παρέα να προσπαθήσουν να παλέψουν για τον τίτλο. Οι λιμνάνθρωποι κατέκτησαν για τελευταίο φορά το πρωτάθλημα το 2020 στη φούσκα.

Ο Luka Magic έκανε και τη φωτογράφιση του με τη φανέλα της νέας του ομάδας. Το απόλαυσε και φυσικά ξανά διάλεξε το Νο.77, αυτό που είχε και στους Λέικερς.

Luka in purple and gold 🔥😮



